Катунь24: Алтайские самбисты стали призерами юношеского первенства России

В Новороссийске прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из 43 регионов страны. Два алтайских спортсмена стали призерами этого престижного первенства.

Фото: «Алтайский спорт»

Представитель бийской спортивной школы олимпийского резерва № 3 Денис Дружинин (тренеры Павел Шалюта, Татьяна Паринова и Александр Гуляев) победил в восьми поединках и завоевал золото в весовой категории до 64 килограммов. Теперь он будет выступать на первенстве Европы в декабре в Нидерландах в составе сборной России.

У девушек серебро завоевала Алина Скрипачева (тренер Виктор Гроо) в весовой категории до 47 килограммов. Представительница Мамонтово только в финале уступила Алене Алехиной из Нижегородской области, отметили в «Алтайском спорте».

Катунь24