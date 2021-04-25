Катунь24: Алтайский краеведческий музей просит жителей края помочь выбрать имя лосю

Опрос с выбором варианта имени проводится на страничке музея во «ВКонтакте».

Фото: Алтайский государственный краеведческий музей

Лось – самый крупный экспонат музея. Он появился в фонде в 1990-х годах после закрытия ВДНХ в нагорной части города Барнаула. Скоро экспонат покинет музей: его вынесут на время реконструкции здания.

«У нас особенный лось, альбинос! Слишком уж непривычный окрас шерсти у нашего животного, и этим он отличается от всех своих сородичей в других музеях», – отметили сотрудники музея.

Специалисты предложили своим гостям и пользователям соцсетей предложить свои варианты имени для одного из самых знковых экспонатов музея. Всего было предлжено 25 вариантов. После вариантов жителей региона, осталось пять имен: Снежок, Яша, Демид, Аркадий и Титан.

Сотрудники музея предлагают фанатам экспоната сделать финальный выбор и проголосовать за понравившийся вариант в опросе в группе во «ВКонтакте».

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Катунь24