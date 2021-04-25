Катунь24: Автоперевозчик сделал бесплатным проезд для бийчан в День Победы

Фотография с объявлением о бесплатном проезде появилась в Telegram-канале «Барнаул №1».

Фото: Telegram-канал "Барнаул №1"

Объявление гласит, что 9 мая 2021 года любой житель и гость Бийска сможет бесплатно проехать по городу на маршрутах №44, №55, №77.

В надписи перевозчик поздравил всех с наступающим праздником и пожелал бийчанам «крепкого сибирского здоровья», а также «чтобы наше и будущее поколения чтили подвиги русских солдат».

Катунь24