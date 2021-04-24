Катунь24: Антип Водогон: традиции и приметы на 24 апреля

По приметам на 24 апреля судили о лете и об урожае. В народном календаре дата получила название Антип водогон, половод, водопол, Антипий, половодье. Православная церковь в этот день почитает священномученика Антипа, епископа г. Пергама Асийского. Святой жил при императоре Домициане, который правил с 81 по 96 г.

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В переводе с греческого языка имя Антип означает «крепкий, упорный, против всего». Святой полностью оправдывал своё имя. На протяжении жизни он настойчиво боролся с язычеством, пренебрегая угрозами со стороны жителей города. Бесы покинули Пергаму, но стали является во сне жрецам, приказывая умертвить епископа.

Святого схватили и подвергли жестокой казни: бросили в медного раскаленного быка. Преодолевая страшные муки, Антип просил Бога даровать ему благодать лечить людей. Мощи епископа обрели христиане и похоронили в Пергаме. По преданию, от них исходило благоуханное миро, исцеляющее любые болезни.

Традиции и обычаи

День памяти священномученика Антипа в народном календаре посвящен половодью.

Антип воду распустил.

Половодье Антип в овраге топит.

На Антипа-водогона стоит полая вода.

По приметам, в этот день вскрываются реки, и бывает в разливе вода, а ещё появляются крапивные восходы.

По Антиповой воде судили об урожае: если во второй раз вода разольётся больше чем в первый, то уродится поздний посев.

Во время полноводья покинутые девушки или вдовы прощались со своей тоской, отдавая её бурлящей весенней воде. Утром они шли на берег реки, черпали речную водицу левой рукой и, брызгая себе в лицо, читали заговор от тоски:

В некоторых местностях в этот день впервые выезжали в поле.

Каноническое житие святого Антипа никак не связано с разливом рек и предсказаниями об урожае, однако оно дало основание почитать священномученика целителем разных человеческих недугов, утешителем зубной боли. Простолюдины во время зубной боли часто брали мелкую монетку и прикладывали её к больному зубу, а потом пробивали её насквозь и вешали на икону святого Антипа, веря, что он избавит их от болезни.

Существовал и другой способ заговаривать зубную боль: увидев молодой месяц, нужно стать на одном месте и из-под правой пятки достать травинку или песчинку, положить на зуб и сказать: «Месяц, млад! У тебя есть Антип брат, у которого никогда зубы не болят, и у меня бы зубы не болели».

Существует немало заговоров от зубной боли с упоминанием святого Антипа.

На Антипа было принято готовить старинное пиво. Все компоненты для него – вода, хмель и солод – должны быть высокого качества.

Приметы и поверья

Если началось полноводье, а чибиса не видно, то это не настоящая полая вода, потому что чибис прилетает и на хвосте воду приносит. Снег после половодья – к неурожаю озимых. Если на Антипа реки не вскроются, то лето плохое будет. Антип без воды – закрома без зерна. Днем ведро, утром мороз – яровые ринутся в рост. Если на дне оврага осталось пятно снега величиной с корову, то можно пахать. Если гусь на лед вышел, то воде ещё долго стоять. Сны с 23 на 24 апреля могут исполниться в течение двенадцати дней. Особенно вероятно их исполнение для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 24 апреля, пустое.

По материалам сайта vsyamagik.ru

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