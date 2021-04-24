Катунь24: Алтайский госуниверситет рассчитывает на гранты и студентов от Путина

Новые задачи перед вузами в регионах страны накануне поставил в своём послании Федеральному собранию президент.

«В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах ещё 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70 % из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники», – заявил Владимир Путин.

В АлтГУ инициативу президента поддерживают. Количество бюджетных мест в классическом университете увеличивается в последние 3 года – с 1144 мест в 2018 году до 2652 в 2021 году. Больше студентов стали набирать по гуманитарным, естественным направлениям подготовки, а также в сфере IТ-технологий.

«Дополнительные контрольные цифры приема позволят нивелировать тенденцию оттока молодежи в столичные регионы и улучшить демографическую ситуацию. Университеты получат надежную основу для расширения линейки своих направлений подготовки, подготовки кадров по современным профессиям, что будет способствовать оживлению региональных рынков труда и улучшению социально-экономической ситуации», – заявил ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров.

Помимо увеличения количества бюджетных мест президент объявил о грантовой поддержке университетов. С этого года не менее 100 вузов получит по 100 млн рублей.

«Речь идет о программе поддержки ведущих университетов «Приоритет 2030». Эта программа призвана запустить ряд проектов сотрудничества образовательных, научных учреждений с предприятиями реального сектора экономики. Поэтому новые бюджетные места в университетах будут сопровождаться ростом трудоустройства по заказу индустриальных партнеров», — отметил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Классический университет уже готовит документы для участия в программе «Приоритет 2030».

Катунь24