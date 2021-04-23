Катунь24: Алтайские врачи оценили решение президента устроить всеобщую проверку здоровья россиян

Серьезную задачу перед медиками глава государства поставил 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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«Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации <…> расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов», — заявил Владимир Путин.

Из-за обострения эпидобстановки в прошлом году в поликлиниках Алтайского края приходилось ограничивать плановый прием пациентов и госпитализацию. Жители региона не могли попасть к врачам по несколько недель.

«Плановая помощь была практически свернута. Мы не могли штатно наблюдать пациентов, оценивать их здоровье», — говорит главврач Городской клинической больницы № 11 Барнаула Андрей Коломиец.

В такой ситуации увеличивается риск обострения хронических заболеваний. По словам врачей, диспансеризация поможет вовремя предупредить опасные тенденции. Это же касается переболевших коронавирусом. Особенно сложно дела обстоят у тех, кто перенес инфекцию на ногах. COVID-19 поражает различные органы.

«Печень дает интоксикацию, поджелудочная железа — диабет, поражение мозга — начинает скакать давление, могут быть инсульты. Как долгоиграющая пластинка: ковида уже нет, а тромбоз сосудов какого-то органа приводит к нарушениям его функции, и возникают серьезные последствия», — поясняет Андрей Коломиец.

Тотальная диспансеризация потребует слаженной работы врачей.

«Алтайские специалисты говорят, что к работе готовы. Они уже не раз демонстрировали свой профессионализм в экстремальных условиях борьбы с коронавирусом», — отмечают в Центре управления регионом.

Катунь24