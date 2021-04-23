Катунь24: Алтайский политолог Михаил Литвинов: Сквозной позицией послания президента Владимира Путина является забота о людях

Алтайский политолог Михаил Литвинов подчеркнул, что 17-е послание президента Владимира Путина Федеральному собранию посвящено чрезвычайно важной теме, потому что упор был сделан на социальных, экономических вопросах, а также на развитии регионов.

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Эксперт отметил:

«Сквозная позиция в рамках всего послания президента — это забота о людях, о жителях России и каждого региона. Это поддержка детей и неполных семей, бюджетные места в вузах и так далее. Вторая позиция, которую я бы выделил, — это совершенно новая вещь, это инфраструктурные кредиты на развитие. Третий момент, который мне представляется в данной ситуации очень важным, заключается в том, что поставлены четкие задачи в плане экономического развития. По каждой позиции будет целый блок поручений, он будет разворачиваться и дополняться. Но самая главная мысль, которую президент подчеркивал неоднократно, состоит в том, что все эти действия должны быть направлены на решение проблем людей, на повышение их благосостояния, на улучшение качества жизни. То есть развитие регионов не ради собственного развития, а именно в конкретной направленности на человека».

Он особо отметил аспект по снижению кредитной зависимости.

«Насколько я знаю, в Алтайском крае в отличие от многих других регионов России нет такой серьезной коммерческой закредитованности. Поэтому есть возможность, как сказал президент, получить дополнительные ресурсы именно за счет того, что мы не залезали в глубокие коммерческие кредиты. Бюджетные кредиты намного выгоднее, тем более что они долгосрочные, под маленький процент. То есть это опять возможности развития инфраструктуры региона в интересах его жителей», — подчеркнул политолог.

Также Михаил Литвинов сказал, что в сложившейся ситуации, обострившейся в последнее время, нельзя обойти стороной и международные проблемы и вопросы. Он подчеркнул, что сейчас можно говорить о расширении дипломатической войны в рамках уже идущих гибридных войн.

«Скажем так, дипломатическая война превращается в полугорячую, особенно если учесть имеющиеся практики государственного переворота и попыток политических убийств на территории Белоруссии. Президент подчеркнул, что в Беларуси готовилась массированная кибератака, направленная на систему финансов, энергосистему страны в целом. Очень важно, что Владимир Путин озвучил четкую, взвешенную, обоснованную и очень корректную позицию. Давайте посмотрим, что он говорит: мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Мы не хотим сжигать мосты, но ответ России будет быстрым, симметричным и жестким. Именно поэтому после этого блока международных отношений президент перешел к характеристике Российской армии, рассказав о ее пополнении, увеличении доли комплектования современными видами вооружения. На мой взгляд, он просто констатирует факт, что мы имеем возможность дать ответ в любом варианте. Есть очень важный момент: фактически Россия выступает с предложением о проведении переговоров по созданию среды бесконфликтной системы в мире. Такого еще не было. Президент предлагает дальнейшие новые шаги в нормализации отношений. У оппонентов остается только два варианта: либо продолжать нагнетать обстановку, что весьма чревато, либо идти на компромиссные шаги, которые Россия же и предлагает в качестве переговоров по созданию среды бесконфликтной ситуации в регионах», — заключил Михаил Литвинов.

Катунь24