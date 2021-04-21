Катунь24: AliExpress назвал любимые ароматы сибиряков

Аналитики исследовали данные о покупках россиян за 2020 год на площадке AliExpress в разных категориях и выяснили, какие они предпочитали ароматы.

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Специалисты проанализировали покупки в разделах «парфюмерия», «бытовая химия», «уходовая косметика» и «ароматы для дома». Самым популярным ароматом в России, по данным площадки, оказалась роза. Продукцию с таким ароматом чаще всего выбирали во всех регионах России, за исключением Тюмени, Омска и Новосибирска. В этих городах на первое место вышли фруктовые ароматы, товары с запахом лаванды и алоэ.

Помимо розы в пятерку популярных ароматов в России вошли алоэ, морской, фруктовый и цветочный. Среди фруктовых россияне отдали предпочтения аромату лимона, ягод, вишни и винограда, запаху манго и кокоса. По данным аналитиков, любители цветочных запахов предпочитают лаванду, ваниль, мяту, ромашку, жасмин и фиалку. Красноярцы предпочитали аромат шоколада.

Реже всего россияне выбирали товары с запахом мускуса, который считается природным афродизиаком.

Катунь24