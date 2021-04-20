Катунь24: Алтайские баскетболисты впервые выиграли чемпионат страны в Суперлиге-2

В финальной игре, прошедшей 17 апреля 2021 года, баскетбольный клуб «Барнаул» встретился с клубом «Чебоксарские Ястребы». Подробнее о матче – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайские баскетболисты впервые выиграли чемпионат страны в Суперлиге-2

11 лет алтайские баскетболисты ходили вокруг золотого пьедестала. Трижды игроки тогда ещё «АлтайБаскета» играли в финале, но каждый раз уступали соперникам.

История свершилась. В этом сезоне обновленный клуб «Барнаул» стал победителем чемпионата страны в Суперлиге-2. В финале они смогли обыграть «Чебоксарских Ястребов». Первый поединок между командами прошел в столице Чувашии, там хозяева площадки оказались сильнее наших спортсменов. Чтобы завоевать золото, подопечным Евгения Горева было необходимо не просто взять верх над соперником, а сделать это с отрывом в 10 очков. Это и удалось алтайским спортсменам: итоговый счет на табло – 91:71.

«Мне пока не совсем верится, но счет на табло говорит о том, что мы чемпионы. Команда Чебоксар билась, старалась. У себя дома они показали, что тоже претендуют на чемпионство. Но мы здесь, в своих стенах, при своих людях решили этот вопрос. И Барнаул — чемпион!» – поделился игрок БК «Барнаул» Вячеслав Ворончихин.

Спортсмены говорят, что во многом эта победа стала возможной благодаря активной поддержке болельщиков. Поддержали баскетболистов и первые лица Алтайского края. В этом сезоне министр спорта Алексей Перфильев обещал, что в случае золота команде добавят бюджетное финансирование. Возможно, этой победой алтайские баскетболисты привезли в Барнаул Суперлигу-1.

Катунь24