Катунь24: Алтайская саблистка завоевала серебро на чемпионате России

Спортсменка краевого Центра спортивной подготовки и группы высшего спортивного мастерства Алтайского училища олимпийского резерва Анна Смирнова завоевала индивидуальную медаль на чемпионате России по фехтованию в Новосибирске.

Фото: «Алтайский спорт»

Как сообщает «Алтайский спорт» со ссылкой на сайт Федерации фехтования России, финальная пара чемпионата России оказалась необычной: с одной стороны — чемпионка мира София Позднякова из Новосибирской области, а с другой — Анна Смирнова из Алтайского края, которая впервые стала участницей финального поединка на соревнованиях такого ранга.

«Несмотря на огромную разницу в титулах, в финале завязалась упорная борьба. Позднякова повела — 5:2, но Смирнова выровняла ситуацию — 5:5. И все же первый период остался за новосибирской саблисткой — 8:6. Во втором периоде Позднякова, казалось, создала решающий отрыв — 13:8. Но Смирнова сумела сравнять счет — 14:14. И все же решающая фаза турнира осталась за Поздняковой — 15:14», — рассказали в Федерации фехтования России.

Путь к финалу соревнований воспитанница тренера Валериана Феоктистова прошла очень уверенно. Она последовательно обыграла Анастасию Шорохову из Новосибирска, Анастасию Баженову из Москвы, Анну Ванькову из Санкт-Петербурга, Марию Зинюхину из Самарской области и Алину Ключникову из Санкт-Петербурга.

«Конечно, и спортсменка, и я, как ее личный тренер, очень довольны результатом. На групповой стадии турнира Анна фехтовала не очень здорово, но потом поймала свое фехтование и во всей красе проявила присущую ей самобытность. Думаю, шансов поехать в Токио у нее все-таки маловато. У нее за плечами только один международный турнир в составе национальной команды, в котором она, из-за того что переболела ковидом, не смогла себя реализовать. Но толика надежды на участие в токийской Олимпиаде все же остается. Кандидатура Смирновой точно будет обсуждаться на тренерском совете. Впереди еще два турнира с участием сильнейших саблисток страны, после них тренерский штаб сборной России окончательно определится с олимпийским составом», — отметил главный тренер по фехтованию Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Валериан Феоктистов.

Катунь24