Катунь24: Алтайские предприятия презентуют свою продукцию на выставке «БАД-EXPO» в Москве

Продукция пяти компаний Алтайского края представлена на II Международной специализированной выставке-продаже БАД и здорового питания. Она проходит с 16 по 18 апреля в Москве.

Фото: «Мой бизнес»

Как рассказывает официальный сайт Алтайского края, коллективный стенд региона организован краевым центром «Мой бизнес». Посетителей знакомят с продукцией компаний «Вистерра», «Алтайплод», «Алфит», «Пантопроект» и НПФ «Пчела и человек».

Выставка «БАД-EXPO» объединяет производителей и дистрибьюторов БАД с владельцами, руководителями и закупщиками, представляющими предприятия оптовой и розничной торговли БАД, медицинских работников, а также потребителей биологически активных добавок.

Катунь24