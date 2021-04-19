Катунь24: Алтайские железнодорожники присоединились к Всероссийской экологической акции

Работники железнодорожных станций Кулунда и Бурла в Алтайском крае стали участниками Всероссийской эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки», организованной одноименным общественным движением и благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

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С января по апрель участники вели сбор пластиковых крышек от бутылок и пакетов. Для этого организовали специальные пункты сбора. Кроме того, железнодорожники-волонтеры привлекли к этой акции учащихся школ села Кулунда и местных жителей. За это время они собрали около 500 килограммов пластиковых изделий, которые отправили на переработку, а полученные средства передали на помощь детям-сиротам.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, что реализация долгосрочного комплекса природоохранных мероприятий является одним из приоритетных направлений деятельности компании. Железнодорожники традиционно уделяют большое внимание рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, внедрению современных технических средств, озеленению прилегающих территорий производственных объектов. На постоянной основе ведется селективный сбор вторичных ресурсов (бумага, стекло, пластик).

Катунь24