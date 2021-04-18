Катунь24: Алтайские баскетболисты впервые в новейшей истории стали чемпионами Суперлиги-2

БК «Барнаул» отыграл 10 очков и победил «Чебоксарских Ястребов».

Фото: БК «Барнаул»

Матч состоялся сегодня, 17 апреля 2021 года, в спорткомплексе «Победа».

Отметим, в первой игре, проходившей 13 апреля в Чебоксарах, наши спортсмены уступили со счетом 71:81. По сумме двух встреч «Барнаул» оказался сильнее с общим счётом 162:152.

Таким образом, наши спортсмены получили право в следующем сезоне выступать в Суперлиге-1.

Катунь24