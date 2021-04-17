Катунь24: Алтайские спасатели попали на настоящий пожар, возвращаясь с противопожарных учений

Пожар – это всегда серьёзное испытание. А если огонь из леса переходит на населённые пункты, время на спасение имущества и людей идёт на секунды. Всё по-настоящему: звук сирены, пожарная техника. Это всероссийские противопожарные учения.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайские спасатели попали на настоящий пожар, возвращаясь с противопожарных учений

Спасатели знают, огонь в лесу распространяется стремительно, здесь дорога каждая секунда. И неважно, что это учения, сотрудники МЧС работают быстро и слаженно.

Согласно легенде, в лесу села Зимари вспыхнул пожар. Из-за ветра огонь перешел на близлежащее село. Первоочередная задача – спасти жителей и устранить возгорание. Всего в учениях приняло участие 13 единиц пожарной техники и 61 сотрудник МЧС.

Нет, это не часть учения. Это настоящий пожар, где уже нет права на ошибку. Сразу после учений поступил сигнал. Пожар в поселке Лебяжье на АЗС. Вспыхнули ёмкости с топливом. По предварительной информации, площадь, охваченная огнём, — около 100 кв. м, в работе задействовано более 80 пожарных, порядка 25 единиц спецтехники.

Катунь24