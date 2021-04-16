Катунь24: Алтайский краеведческий музей организовал сбор семейных архивов в преддверии празднования годовщины Победы

Присоединиться к акции «Военная гордость семьи» может любой житель Алтайского края.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайский краеведческий музей организовал сбор семейных архивов в преддверии празднования годовщины Победы

Для участия в акции необходимо до 25 апреля отобрать наиболее интересные фотографии, документы и вещи военного времени и принести их по адресу: Барнаул, улица Ползунова, 39 в любой день с 9:30 до 17:30. Также нужно рассказать сотруднику музея историю жизни ваших родных и оставить вещи на временное или постоянное хранение.

Итогом акции станет однодневная выставка «Семейные реликвии», открытие которой состоится 9 мая. После участники акции смогут забрать предоставленные материалы. Дополнительную информацию можно получить по телефону, который вы видите на своём экране.

Катунь24