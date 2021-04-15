Катунь24: Алтайская полиция будет следить за тишиной

13 апреля 2021 года председатель правового комитета АКЗС Денис Голобородько провел онлайн-брифинг. В это время он рассказал, в какой стадии находится соглашение закона о тишине.

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Денис Голобородько отметил, что закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан» Алтайского края стал обсуждаться довольно часто. Муниципалитеты привлекают к ответственности его нарушителей, однако существуют сложности в установлении самого факта превышения уровня шума. Также важно самому правонарушителю устранить источники громкого звука. В такой ситуации именно сотрудники полиции смогут качественно регулировать проблемные ситуации.

На данный момент полицейские, приезжая на вызовы соседей, могут лишь составить рапорт. Протоколы на штраф выписывают представители исполнительной власти. Но на практике дебоширы нередко уходят от ответственности из-за того, что чиновники не могут собрать доказательную базу. У полиции с этим проблем не будет, отметил Денис Голобородько.

Сейчас разработка соглашения находится уже на финальной стадии, спорные моменты урегулированы. Правительство края и Главное управление МВД готовятся подписать соглашение о сотрудничестве. Видеозапись брифинга можно посмотреть на странице Дениса Голобородько в Instagram.



Катунь24