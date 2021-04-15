Катунь24: Алтайский Следком назвал предварительную причину обрушения трубы на Барнаульской ТЭЦ-2

Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю проводится проверка по факту обрушения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2.

Фото: Катунь 24

По предварительным данным следствия, в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2.

«После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и на возможность её дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли», – сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

Напомним, 11 апреля 2021 года обрушилась труба ТЭЦ-2. Из-за аварии временно было ограничено теплоснабжение домов жителей Барнаула и социальных учреждений города. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.

Катунь24