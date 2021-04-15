Катунь24: Алтайская футболистка сыграет в финальном этапе чемпионата Европы

Анна Беломытцева получила путевку на игру в составе сборной России.

Фото: dfl.org.ru

Вчера, 13 апреля 2021 года, женская сборная России провела ответный стыковой матч чемпионата Европы-2022 с соперницами из Португалии. Встреча команд на стадионе «Сапсан Арена» в Москве завершилась нулевой ничьей. По сумме матчей в финальный этап вышла российская сборная, выигравшая в гостевом матче со счетом 1:0, сообщает «Алтайский спорт». Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в июле 2022 года в Англии. Там сыграют 16 сильнейших европейских сборных.

Оба матча в составе сборной провела алтайская спортсменка Анна Беломытцева, воспитанница СШОР Алексея Смертина, ныне игрок московского «Локомотива». Сам Алексей Смертин также присутствовал на матче и стал свидетелем упорного поединка российской и португальской сборных.

Анна Беломытцева начала заниматься футболом в Троицком районе, после перешла в барнаульскую школу Алексея Смертина. Сейчас спортсменка играет в московском «Локомотиве». В её активе 38 матчей и два забитых гола за сборную России.

Фото: Михаил Шапаев

Катунь24