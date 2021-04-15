Катунь24: Алтайская компания разрабатывает высокоточные растворные узлы для приготовления удобрений

К началу сезона сельхозпредприятия Алтайского края вооружаются современной техникой, которая позволяет увеличить урожайность на полях и существенно сэкономить. Высокоточные растворные узлы для приготовления жидких удобрений и гербицидов сегодня стоят на страже урожая во всех хозяйствах, уважающих себя и свой труд. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайская компания разрабатывает высокоточные растворные узлы для приготовления удобрений

Сельское хозяйство давно стало сферой высокоточных технологий. Здесь разница в несколько граммов вносимых удобрений и гербицидов может стоить десятки центнеров с гектара. В конструкторском отделе алтайской компании «Нитроген» разрабатывают надежные и высокоточные растворные узлы для полеводов, которые успешно продаются далеко за пределами Алтайского края.

Сложная автоматика растворных узлов «Нитроген» собирается из легкозаменяемых узлов отечественного и иностранного производства. При этом управляется благодаря программному обеспечению собственной разработки. Благодаря этому любое повреждение такого комплекса на территории Алтайского края исправляется в течение суток. В надежности своего оборудования компания «Нитроген» не сомневается.

Индивидуальный подход, гибкая ценовая и производственная политика, оперативное гарантийное и внегарантийное обслуживание – все это позволяет компании «Нитроген» ежегодно удваивать реализацию растворных узлов, а аграриям – урожайность. Растут не только объемы, но и масштабы.

Катунь24