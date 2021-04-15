Катунь24: Аптечные сети в России отказываются от торговли феназепамом

Сейчас купить таблетки можно лишь в 10 % аптек по всей стране, об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из крупнейших сетей страны.

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По его словам, это связано с тем, что в марте 2021 года Минздрав ужесточил правила продажи феназепама (международное непатентованное наименование – бромдигидрохлорфенилбензодиазепин), а выполнить новые требования сети не могут.

По новым нормам, феназепам попал в список сильнодействующих веществ и в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Теперь он должен отпускаться строго по рецепту формы 148/у-88, который в обязательном порядке остаётся в аптеке. Проверяющие органы вправе потребовать от аптек хранения всех остатков феназепама в отдельном «укреплённом помещении» с сейфом, металлической дверью и сигнализацией.

По данным газеты, фармретейлеры опасаются, что из-за этой коллизии аптеке могут выписать штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановить её работу на 90 дней. Ситуация осложняется и тем, что контролирующие органы могут классифицировать нарушение по условию хранения препарата и как незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Организация объединенных наций включила феназепам в число психотропных веществ. И теперь, чтобы торговать таким препаратом, аптечные сети должны иметь соответствующую лицензию, но у большинства такого документа нет. Чтобы получить лицензию, необходимо иметь отдельное помещение со специальным оборудованием. Также аптеки должны установить сигнализацию и заключить договор с Росгвардией на охрану.

Лицензия на торговлю наркотическими средствами и психотропными веществами есть не более чем у 10 процентов всех аптек в стране, отметили в СМИ. Уточняется, что аптечные сети не могут ни продать препарат, ни вернуть его.

Катунь24