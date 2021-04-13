Катунь24: АНО «Диалог»: для регулирования интернет-среды нужна стратегия присутствия государства в интернете

Об этом на Российском форуме по управлению интернетом (RIGF) сообщил заместитель гендиректора АНО «Диалог» Владимир Табак, выступая в секции «Цифровые платформы: правила игры». По его мнению, сейчас площадки в интернете превратились в инструмент, во многом определяющий общественное мнение. Эта метаморфоза произошла «драматически быстро, особенно на фоне пандемии».

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«Это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности. Должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки, и все это будет подчинено единой логике, вот тогда будет уже гораздо проще говорить о регулировании», — подчеркнул Владимир Табак.

Он также пояснил, что необходим прикладной характер всех цифровых решений. В пример он привел работу АНО «Диалог», где цифровая платформа имеет конкретное практическое применение.

«Есть ряд проектов, которые действительно позволяют, как те же Госуслуги или Мос.ру, за счет определенных несложных онлайн-процессов сильно сократить время решения проблем в офлайне. Для меня цифровая платформа определяется достаточно просто – это платформа, помогающая гражданам решать проблемы в офлайне за счет оптимизации этих процессов в онлайне. Это основная суть цифровой платформы и та концепция, которую мы стараемся внедрять в рамках нашей работы», — пояснил Табак.

Отдельное внимание эксперт уделил общественному взгляду на «цифровые новинки». Владимир Табак рассказал о совместном проекте АНО «Диалог» и Минцифры России «Инцидент Менеджмент».

«Один из таких флагманских, якорных проектов для нас — это проект по обратной связи «Инцидент Менеджмент», которым мы совместно с Минцифры России занимаемся в течение последних 3 лет… Мы несколько лет назад обратили внимание на простую с точки зрения постановки и сложную с точки зрения решения проблему – люди не хотят решать свои проблемы через 59-ФЗ, когда есть огромное количество площадок, позволяющих им напрямую писать свои обращения в органы исполнительной власти… Первый такой опыт был в Московской области, где система «Инцидент Менеджмент» позволяла парсить и маршрутизировать эти жалобы между исполнителями на уровне органов власти. Сначала это был один регион, сейчас это все регионы РФ».

Внедрение системы подтолкнуло федеральные и региональные органы исполнительной власти к пониманию важности работы в интернете. По словам Владимира Табака, за 2019-2020 около 80 регионов приняли нормативные правовые акты, позволяющие официально работать с обратной связью с гражданами в соцсетях.

Катунь24