Катунь24: Автодорогу Калининский – Сибирячиха в Солонешенском районе открыли для всех видов транспорта

Из-за обильного снеготаяния произошел перелив воды реки Ануй через дорогу протяженностью около 50 метров, в результате было ограничено движение на участке автодороги.

Фото: 22.mchs.gov.ru

Проезд был доступен для транспорта высокой проходимости и грузовых автомобилей. На месте работали оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, местного пожарно-спасательного гарнизона, краевой пожарной части. Кроме того, с помощью беспилотной авиации был организован мониторинг, а в населенном пункте были проведены подворовые обходы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ситуация находится на постоянном контрое местных властей: исполняющий обязанности главы Солонешенского района Александр Воронов вместе со специалистами дорожных служб изучил ситуацию с обеспечением свободного проезда к населённым пунктам. На данный момент проблемных участков нет, подтоплений жилых домов также не зафиксировано. Движение по дороге Калининский – Сибирячиха в Солонешенском районе возобновлено.

Ранее движение было закрыто на двух дорогах: Калининский – Сибирячиха – Александровка в Солонешенском районе и к подъезду к с. Нижнеозерное в Усть-Пристанском районе.

Катунь24