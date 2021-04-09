Катунь24: Алтайский гидрометцентр предупреждает о подъёме воды в реках Алей и Чарыш

Штормовое предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

Синоптики сообщают, что сегодня, 8 апреля 2021 года, продолжается подъём воды на реке Алей в районе села Староалейское. Кроме того, возможно достижение опасной отметки уровня воды – 340 см над нулём моста.

Кроме того, об опасности предупреждают и жителей сел около реки Чарыш. Её вскрытие ото льда ожидается с 8 по 9 апреля 2021 года. При этом возможно образование заторов льда и достижение опасных отметок на постах села Карпово-2 (опасная отметка 375 см над нулем поста), села Белоглазово (опасная отметка 520 см), свх Чарышский (опасная отметка 530 см).

Жителей сел предупреждают о подтоплении прибрежных территорий.

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