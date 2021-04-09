Катунь24: Алтайские полицейские задержали кемеровчан, укравших более миллиона рублей из рыбного магазина и спрятавшихся от полиции под кроватью

Кроме выручки похитители также забрали договор аренды и медицинские книжки работников магазина.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Сообщение о краже поступило в дежурную часть отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу от владельца магазина по продаже рыбы и морепродуктов.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что неизвестные взломали окно, после чего один из злоумышленников проник в помещение, похитил ящик и передал своему сообщнику. После этого мужчины скрылись в неизвестном направлении.

В ходе розыска подозреваемых задержали в соседнем регионе: ворами оказались два ранее судимых жителя Кемеровской области, 1972 и 1980 годов рождения. Один из задержанных решил спрятаться от правоохранителей под кроватью в квартире сожительницы. Сделал он это, скорее всего, не без ее помощи, поскольку дверь в квартиру долго не отрывали, замок пришлось вскрывать, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фигуранты дали признательные показания. Полицейские и сотрудники Росгвардии изъяли денежные средства в сумме 72 000 рублей, банковские карты, орудие взлома, а также автомобиль «Мерседес-Бенц» в счет возмещения ущерба.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Катунь24