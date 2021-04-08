Катунь24: Алтайские спортсмены завоевали 14 медалей на всероссийских соревнованиях по карате

В Новосибирске состоялись всероссийские соревнования по карате «Кубок успеха», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир собрал свыше 1400 участников.

Фото: «Алтайский спорт»

Представители Алтайского края завоевали четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых медалей.

Как сообщает «Алтайский спорт», эти соревнования являются одним из последних этапов подготовки к первенству России для спортсменов от 14 до 20 и 12-13 лет. В этих возрастных категориях золотые медали завоевали Андрей Климков (вес более 55 килограммов, 12-13 лет), Алина Колмагорова (до 54 килограммов, 14-15 лет) и Татьяна Зябкина (до 68 килограммов, 18 лет и старше). Еще одна награда высшей пробы у Дарьи Нечунаевой (10-11 лет, до 32 килограммов). Серебряные медали завоевали Ирина Каменная (до 47 килограммов, 14-15 лет) и Захар Калинин (до 42 килограммов, 10-11 лет). Также командное второе место в дисциплине «ката» заняли Анастасия Бенова, Ксения Гладких и Ангелина Маклакова.

Тройки призеров замкнули Анастасия Горбунова (до 42 килограммов), Дарья Кузнецова (до 47 килограммов) и Евгений Мозговых (до 40 килограммов) среди спортсменов 12-13 лет, а также Дарья Бронникова (до 55 килограммов, 18 лет и старше) и Анастасия Бенова в дисциплине «ката». Среди ребят 10-11 лет бронзовые награды завоевали Арина Плисова (свыше 36 килограммов) и Даниил Жалимов (до 42 килограммов).

Катунь24