Катунь24: Алтайские бренды вошли в топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России

Алтайские бренды – Лебединое озеро, Михаил Калашников, туристический центр «Горная аптека», Шинокские водопады и Денисова пещера – прошли предварительный отбор конкурса «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России».

Фото: Вячеслав Татаркин

Сейчас проект «Живое наследие» выходит на новый этап — составление списка топ-1000 культурных и туристических брендов, заявки на включение и описания которых созданы и направлены на портал живоенаследие.рф неравнодушными людьми из регионов и муниципалитетов.

Предполагается, что в список войдут известные преимущественно на локальном уровне бренды (культурные и символические природные объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры), обладающие потенциалом для того, чтобы стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе. Увеличение известности таких объектов и нематериальных явлений через включение их в топ-1000 будет вести к их культурному возрождению и экономическому развитию территорий.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Общенационального союза индустрии гостеприимства с использованием средств Фонда президентских грантов.

«Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России» позволяет выявить тысячи новых достопримечательностей страны, одновременно формируя новые маршруты для путешествий и социальной активности.

Бренды – участники конкурса будут нанесены на карту и представлены в каталоге локальных культурных брендов России.

Более подробная информация на платформе Живоенаследие.рф.

Катунь24