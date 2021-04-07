Катунь24: Алтайкрайстат: показатель смертности населения в Алтайском крае продолжает снижаться

В феврале 2021 года количество умерших в регионе продолжило снижаться.

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Этот показатель уменьшился больше чем в полтора раза по сравнению с ноябрем прошлого года.

Как сообщают на официальном сайте правительства края, существенный прирост смертности был зафиксирован в регионе с сентября 2020 года на фоне взрывного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Максимальное количество смертей зарегистрировали в ноябре, тогда в Алтайском крае умерло 4751 человек.

После этого общее количество смертей стабильно снижается: в декабре умерло 4175 человек, в январе 2021 года — 3819 человек, в феврале — 3032 жителя Алтайского края.

«Но пока этот показатель выше, чем в 2019 и 2020 году, поэтому действует система определенных ограничений, проводятся мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, а также продолжают работать в особом режиме некоторые учреждения здравоохранения», — отмечают на сайте правительства.

В целом за 12 месяцев 2020 года в Алтайском крае умерло 37 838 человек, что на 5054 человека (или на 15,4 процента) больше, чем в 2019 году. В то же время, по данным Росстата, уровень общей смертности в России за весь 2020 год повысился на 18 %. По приросту коэффициента смертности на 1000 человек населения Алтайский край занимает в Российской Федерации 40 место из 85 субъектов.

Катунь24