Катунь24: Алтайская колония отправит в санаторий 1000 кг диетического сливочного масла

Колония-поселение № 7 в Алтайском крае уже несколько лет поставляет санаторию из Республики Алтай сливочное масло для диетического питания туберкулёзных больных.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Особые требования предъявляются не только к жирности и калорийности этого продукта, но и к его натуральности и качеству производства, поясняют в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю. Масло, производимое в колонии-поселении № 7, делается по ГОСТу, без использования различных добавок и примесей, а поэтому отвечает высоким стандартам продукта для здорового питания.

В этом году между лечебно-профилактическим учреждением и КП-7 заключен договор на 540 тысяч рублей. Более 300 кг сливочного масла в колонии-поселении уже произвели и поставили в санаторий. Остальной объём будет поставлен в течение года.

Участок по переработке молока появился в исправительном учреждении в 2014 году. Здесь трудятся осужденные женщины под руководством технолога. Помимо сливочного масла здесь производят питьевое молоко и сливки. Для изготовления молочной продукции используют сырье с собственного подсобного хозяйства, где выращивают коров молочной породы.

Готовая продукция проходит строгий контроль. За показателями качества следят на самом производстве, а также проводится экспертиза в специализированных аккредитованных лабораториях.

Катунь24