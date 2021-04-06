Катунь24: Алтайский гидрометцентр рассказал, когда в Барнауле начнётся ледоход

Когда тронется лёд на Оби, СМИ сообщила начальник отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт.

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По Барнаулу в этом году прогноз начала ледохода — 13 апреля, плюс-минус четыре дня. При этом среднемноголетняя дата ледохода в районе краевой столицы – 16 апреля, плюс-минус четыре дня.

По информации amic.ru, предварительно Обь начнёт освобождаться ото льда в районе села Усть-Пристань 12 апреля. Затем 13 апреля лёд тронется и в Барнауле, а 15 апреля – в районе Камня-на-Оби. В этот период в районе Барнаула большого подтопления не ожидается: по прогнозам, река останется в пределах допустимых значений, лишь немного их превысив.

Максимальный уровень Оби вблизи краевой столицы может достигать 475-565 см. Отметка подтопления для Барнаула – 560 см. Сейчас по реке идут небольшие подъёмы – 3-8 сантиметров, потому что ночью сохраняются минусовые температуры.

Активнее всего процесс половодья развивается на юге Алтайского края. Ледоход на Чарыше начнётся в районе села Калманка примерно 10 апреля. Здесь ежедневно фиксируется подъём уровня воды в реке до 30 сантиметров в сутки. Начались и ледовые явления: промоины, закраины.

Катунь24