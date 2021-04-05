Катунь24: Алтайский пенсионер хотел поторговать на бирже, но стал жертвой обмана

В полицию обратилась 55-летняя дочь потерпевшего. Она рассказала, что её отец стал жертвой мошенников.

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Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, в январе 2021 года 80-летний житель села Первомайское Бийского района познакомился в интернете с неизвестным, который предложил ему сотрудничество.

Для заработка требовалось лишь пройти быстрое обучение и внести стартовую сумму в размере 12 тысяч рублей. Пенсионер согласился и ему сразу же повезло. Все заработанные деньги уходили на его депозитный счет. В дальнейшем, под руководством консультанта, пожилой мужчина переводил их в золото или биткоины и продавал по выгодным ценам на электронной площадке.

За три месяца он заработал порядка 3,5 млн рублей, однако, когда новоиспеченный брокер решил вывести полученный доход, начались проблемы. Оказалось, что для этого нужен валютный счёт, на котором должно быть не менее 200 тысяч рублей. В итоге пенсионер внёс больше 400 тысяч тысяч, но получить заработанные деньги так и не смог.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело.

Катунь24