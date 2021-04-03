Катунь24: Алтайский край присоединился ко всероссийскому фестивалю «Люди как люди»

2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В переводе слово «аутизм» обозначает ушедший в себя человек или человек внутри себя. По статистике расстройства аутистического спектра встречаются у каждого 54-го ребенка во всем мире. В рамках фестиваля «Люди как люди» в Алтайском психоневрологическом диспансере для детей показали, как проходит комплексная реабилитация детей с таким диагнозом.

Embedded video for Алтайский край присоединился ко всероссийскому фестивалю «Люди как люди»

В Алтайском крае проживает свыше четырехсот детей с диагнозом «аутизм». Он проявляется после полугода, когда младенец не реагирует на движение родителей, не машет на прощание ручкой или к полутора годам – нет связных звуков. В Барнаульском психоневрологическом диспансере учат контролировать аутизм, чтобы дети смогли адаптироваться к повседневной жизни.

Музыкальная терапия по-своему помогает детям с таким диагнозом. Например, плохо говорящий ребенок с помощью барабана может выразить свой гнев или радость, это дает ощущение, что он что-то может. Как говорят специалисты, излечить аутизм нельзя, можно его научиться контролировать.

Катунь24