Катунь24: Алтайские депутаты прокомментировали решение главы Бийска остаться на своём посту

Напомним, 30 марта глава алтайского наукограда Александр Студеникин после отчёта перед депутатами Бийской гордумы подал в отставку. Однако сегодня, 2 апреля, Студеникин отозвал заявление об отставке, о чём он сообщил в видеообращении к горожанам.

Фото: instagram.com/studenikin_biysk

Также Александр Студеникин в своем видеообращении призвал бийчан к единению, к консолидации в решении различных городских проблем.

1 апреля глава Бийска встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Они обсудили проблемы городского хозяйства и реализацию нацпроектов. В своём видеообращении Студеникин сказал, что отозвал заявление об отставке, поскольку увидел поддержку губернатора и доверие горожан.

Депутат Думы Бийска Игорь Степанов назвал решение главы города остаться на должности настоящим мужским поступком.

«Александр Петрович решил проделать работу над ошибками 2020 года, завершить все недоделанные объекты. Считаю, что для города это будет только плюсом. Впереди еще немало проектов, которые надо всем вместе реализовать в Бийске, и какой-то раскол между администрацией Бийска, думой и горожанами сегодня просто недопустим. Много работы предстоит всем нам сделать», — сказал Игорь Степанов.

Депутат АКЗС Татьяна Ильюченко считает, что негативные оценки не являются поводом посыпать голову пеплом. По её словам, такие оценки должны стать причиной для дальнейшей работы над исправлением ошибок.

Соавтор Telegram-канала «Алтайский тандем» Константин Лукин назвал решение Студеникина об отзыве заявления об отставке успехом губернатора Виктора Томенко, так как ему удалось не допустить управленческого и политического кризиса во втором по численности городе региона.

Катунь24