Катунь24: Алтайский Минздрав проверит сведения об ошибочной вакцинации барнаульца

Ранее жительница Барнаула рассказала, что ее мужу вместо прививки от гепатита и дифтерии поставили вакцину от COVID-19.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Какая именно прививка была сделана местному жителю, выяснят медики, об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По словам женщины, мужчина приехал в поликлинику Городской больницы № 12, чтобы поставить необходимые прививки.

«Спрашивали о прививках от гриппа и ковида, грипп мы не ставим, ковидом переболели, о чем он и сообщил врачам», — написала женщина.

В больнице мужчина получил лишь одну прививку, а дома обнаружилось, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о вакцинировании «Спутником V». В поликлинике, по словам жительницы Барнаула, ошибку признали, а объяснить, почему так произошло, не смогли.

«Мы проводим проверку по факту появления в соцсетях информации об ошибочной прививке от коронавируса, поставленной жителю Барнаула, который якобы пришел сделать прививку от гепатита. В настоящее время служебное расследование проводится в самой медицинской организации, где произошел случай. Медики также исследуют, какая именно прививка все-таки была сделана жителю города — от коронавируса или гепатита», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Катунь24