Катунь24: Алексей Теплый: традиции и приметы на 30 марта

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Алексей Теплый: традиции и приметы на 30 марта30 марта 2021, 08:03

По приметам на 30 марта судили о том, каким будет лето. В народном месяцеслове дата получила названия Алексей Теплый, Алексей – человек Божий, водотёк, пролей кувшин, с гор вода, с гор потоки.

Фото: vsyamagik.ru

Православная церковь в этот день почитает преподобного Алексия, человека Божия. Святой был единственным вымоленным сыном богатых и благочестивых родителей. В возрасте 6 лет они отдали Алексия в ученье, где он обучался «церковному устроению» и грамоте. Хотя учился он недолго, но многое освоил и запомнил.

Родители настояли, чтобы он женился на красивой богатой девушке, но после венчания юноша вернул молодой жене золотой перстень и тайно ушел из дому. Он направился в город Эдессы, где продал все, что у него было, деньги раздал нищим, а сам облачился в худые одежды и стал нищенствовать возле храма Пресвятой Богородицы.

Родители повсюду искали Алексия, но так и не смогли найти. Он 17 лет провел на паперти, чем «угодил Господу». Пономарю той церкви, возле которой сидел Алексий, дважды являлась во сне Богородица, велев отыскать человека, достойного Царствования Небесного. Потом Матерь Божия прямо указала на Алексия. Пономарь ввел его в церковь и стал ему служить.

Постепенно весть о человеке Божьем разнеслась по всему городу, и люди начали стекаться в церковь. Алексий бежал от этой славы и вернулся в Рим, где решил неузнанным жить в доме своих родителей. Родители радушно приняли его как странника, но слуги всячески над ним издевались. Все издевательства святой принимал с радостью и великим терпением. Он прожил никем не узнанный в родительском доме 17 лет. Перед смертью Алексий попросил бумагу и написал о себе всю правду.

В день его кончины в храме раздался исходящий из алтаря глас, велевший найти человека Божия и попросить его помолиться за мир. Присутствующие в церкви попросили назвать имя избранника, и глас указал на дом отца Алексия. Люди явились в дом святого, но не застали его в живых. Отец же в руках сына обнаружил письмо, прочтя которое узнал всю правду о его судьбе. Родители, жена святого, а также пришедшие в дом верующие долго и горько плакали.

Одр с телом Божьего человека поставили посреди города, что позволило многим больным исцелиться. Римляне построили дорогой ковчег, в который поместили тело Алексия и похоронили на Авентинском холме. В 1216 году могила святого была открыта, и над ней воздвигли храм его имени. Умер преподобный Алексий в 417 году.

Традиции и обычаи

На Руси святой Алексий пользовался большой любовью и почетом. Житие человека Божия знали в подробностях. В средневековой европейской поэзии о нём сочинили ряд легенд, дошедших и до наших предков. Восточные славяне об Алексее, человеке Божием, сложили прекрасные духовные стихи, которые распевали городские и деревенские нищие, а также слепые сказители у многочисленных монастырей.

В поговорках дня Алексея, человека Божия, присутствует и тема весенних потоков, разлива ручьев и рек:

Алексей воды распускает, из каждого сугроба кувшин проливает.

Алексей пришел – лёд проколол.

С Алексея лёд тает от воды, а снег – от земли.

Щука хвостом лед разбивает.

Сверху течет, снизу течет.

В день Алексея Теплого, как и в Саввин день (29 марта), главной заботой крестьян была смена саней на телегу. Пришла пора сменять сани на телегу, но пока ни на том, ни на другом проехать нельзя.

На Алексея из саней выверни оглобли.

Покинь сани, снаряжай телегу. Сани на поветь.

Чтобы уберечься от грозы, в этот день не зажигали огня. В южных регионах начинали сеять ячмень и овес. В Сибири с Алексея подходил к концу период ямских перевозок. На Забайкалье к этому дню заготавливали на целый год дрова. Если день выдался теплым, то начинали запускать мельницы и молотить зерно, т.к. запас муки подходил к концу. Крестьяне как можно точнее старались рассчитать, сколько зерна можно смолоть, а сколько оставить на семена.

Гусиные бои на Руси

Ещё с этим днем связано начало азартной потехи – гусиных боев. Их показывали ещё Петру I, которому они очень понравились. Проходили гусиные бои по весне. С ними связано много примет, традиций и поверий. Например, опытный гусятник, вынося из дома корзину с гусями, выходил из дверей спиной вперед. Считалось, что если так не сделать, то успеха не видать. Ещё, чтобы привлечь удачу, в корзину клали бутылку водки. Лишний раз корзину с гусями не открывали, чтобы не беспокоить птиц.

В боях принимали участие гусаки старше года. Предел боевой карьеры гуся составлял 10-15 лет. Однако рассказывали об одном уникальном гусе, который прожил больше 20 лет и практически из всех боев выходил победителем.

Поединок длился около 15 минут. Перед боем гусятники отгораживали гусиный круг – священное место, куда допускались только гуси и их хозяева. Подзадоривать и подбадривать птиц разрешалось только словами, а уж тут любителям гусиных боев не было равных: ласковым голосом они хвалили своего гусака или уговаривали гусыню его подзадорить, истошно и не всегда цензурно просили гусака выщипать перья и хвост соперника.

Время гусиных боев выбрано неслучайно. Дело в том, что у птиц в середине марта наступает пора любви. Гуси дерутся не просто так, а за любимую гусыню. Знатоки уверяли, что если у гусака нет любимой, то и драться он ни за что не станет.

Гусиная схватка лишена кровопролития и жестокости, потери обычно сводятся к нескольким перьям. За боем наблюдал опытный охотник-гусевод. Правила были строгие: бить птицы друг друга могут только крыльями, противника клевать позволительно только в крылья и шею. Гусака, схватившего соперника за лапы или за голову, отправляли в суп. Чистая победа присуждалась гусю, обратившему врага в бегство.

Чтобы гусак был злее, его перед поединком угощали сырой печенкой. Многие хозяева кормили своих птиц мягкими сладкими пряниками, делая ставку не на злость, а на стойкость.

Весь год гусятники жили победой на весенней поляне. В результате поединка выявлялись лучше гуси боевой породы. Гусят от победителя-гусака приезжали скупать гусеводы со всей округи.

Приметы и поверья

Какие на Алексея ручьи (большие или малые), такой и разлив. Если в этот день дождь или снег, то лето будет урожайным, ясно – жарким, ягоды и грибы не уродятся. Если на Алексея тепло, то и весна теплой будет. Если сон с 29 на 30 марта не исполнится через месяц, то не стоит уже ждать его исполнения. Сон, увиденный днем 30 марта, точен и справедлив. Однако сбыться он может нескоро.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24