Катунь24: Астролог назвал знаки зодиака с самой развитой интуицией

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Астролог назвал знаки зодиака с самой развитой интуицией28 марта 2021, 17:46

Эксперт по астрологии Стефани Сенгве назвала знаки зодиака, у которых лучше остальных развита интуиция. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал PureWow.

Фото: pixabay.com

Так, Раки замечают малейшие изменения в поведении людей. Любая мелочь может насторожить их, например, если вы не держались за руки или сказали «Привет», не смотря в глаза. Раки очень чутко улавливают, что у вас был плохой день или вы боитесь телефонного звонка. При этом представители этого знака всегда готовы выслушать и помочь в трудную минуту.

Рыбы настолько проницательны, что замечают и говорят, если с вами происходит что-то, ещё до того, как вы сами обратите на это внимание. Эксперт отмечает, что этим водным знаком управляет Нептун — планета фантазий. Поэтому они начинают думать о чём-то задолго до того, как это произойдёт.

Скорпионы, известные своей скрытностью и таинственностью, умеют раскрывать глубокие и тёмные секреты остальных людей. По мнению Стефани Сенгве, интуиция Скорпиона связана с вибрациями, поэтому они могут почувствовать назревающую проблему до того, как она появится на горизонте. Обманывать представителей этого знака не рекомендуется, так как любое подозрение, связанное с попыткой скрыть что-то от них, автоматически делает вас персоной нон грата.

Катунь24