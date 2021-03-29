Катунь24: Автомобилисты превратили барнаульский пешеходный сквер в парковку

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Автомобилисты превратили барнаульский пешеходный сквер в парковку28 марта 2021, 15:16
Сквер с пешеходным фонтаном на улице Панфиловцев, на благоустройство которого было выделено 22,5 миллиона рублей, автомобилисты превратили в парковку.
Фото: pixabay.com
Об этом сообщает «Амител». Местные жители жалуются, что практически вся площадь, предназначенная для пешеходов, заставлена машинами.
Граждане призывают компетентные органы разобраться с автомобилистами и призвать их к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, сквер со светодинамическим фонтаном на улице Панфиловцев в Барнауле запустили в октябре 2019 года.