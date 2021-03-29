Катунь24: Автомобилисты превратили барнаульский пешеходный сквер в парковку

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Автомобилисты превратили барнаульский пешеходный сквер в парковку28 марта 2021, 15:16

Сквер с пешеходным фонтаном на улице Панфиловцев, на благоустройство которого было выделено 22,5 миллиона рублей, автомобилисты превратили в парковку.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщает «Амител». Местные жители жалуются, что практически вся площадь, предназначенная для пешеходов, заставлена машинами.

Граждане призывают компетентные органы разобраться с автомобилистами и призвать их к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, сквер со светодинамическим фонтаном на улице Панфиловцев в Барнауле запустили в октябре 2019 года.

Катунь24