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Алтайский край

Катунь24: Автомобилисты превратили барнаульский пешеходный сквер в парковку

Мар 29, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Автомобилисты превратили барнаульский пешеходный сквер в парковку28 марта 2021, 15:16

Сквер с пешеходным фонтаном на улице Панфиловцев, на благоустройство которого было выделено 22,5 миллиона рублей, автомобилисты превратили в парковку.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщает «Амител». Местные жители жалуются, что практически вся площадь, предназначенная для пешеходов, заставлена машинами.

Граждане призывают компетентные органы разобраться с автомобилистами и призвать их к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, сквер со светодинамическим фонтаном на улице Панфиловцев в Барнауле запустили в октябре 2019 года.

Катунь24

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