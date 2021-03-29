Катунь24: Александров день: традиции и приметы на 28 марта

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Александров день: традиции и приметы на 28 марта28 марта 2021, 08:02

По приметам на 28 марта судили о весне. В народном месяцеслове дата получила такие названия:

Александр;

Александров день;

Лесное ухоженье;

Агапий.

Фото: pixabay.com

Православная церковь в этот день почитает священномученика Александра, иерея в Сиде, который во время гонений при императоре Аврелиане (270-275) пострадал за христианскую веру. Святого допросил правитель Антонин и отдал на жестокие истязания. С удивительным терпением Александр перенес все муки, выпавшие на его долю. По приказу правителя мученика обезглавили. Когда же Антонин хотел сойти с судейского места, то начал бесноваться и умер в неистовых конвульсиях.

Ещё 7 марта вспоминают святого Агапия и с ним семь мучеников, пострадавших в городе Кесарии Палестинской при императоре Диоклетиане (284-305). В один из языческих праздников, христиан, отказавшихся принести жертвы идолам, публично казнили. Во время казни в толпе находилось шесть юношей-христиан, которые преисполнились решимости пострадать за Христа, и добровольно пришли к правителю Урвану. Видя их молодость, правитель начал уговаривать отказаться их от веры, но все было тщетно. Тогда юношей заключили в темницу, где находился Агапий и его слуга. Позже эти избранники Божии были подвергнуты жестоким мучениям и обезглавлены.

Традиции и обычаи

28 марта отмечается Александров день, который ещё назвали Лесное ухоженье. Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, целебные травы и полезные коренья. Также лес давал материалы для строительства домов, изготовления инструментом и кухонной утвари.

С давних пор лес воспринимался как живое существо. Наши предки верили, что в нём живет множество загадочных обитателей, одни из них благосклонны к человеку, другие – настроены враждебно:

Главным лесным божеством считается Святобор. Ниже чином дед Лесовик, к которому обращались люди, заблудившиеся в лесу, веря, что он укажет дорогу домой. У Лесовика есть немало помощников, которые ухаживают за растениями и деревьями, блюдут порядок в лесу, не позволяют Лешему буйствовать. В лесном озере обитает благодушный Водяник с озерными русалками. Лесавики – дедушка и бабушка лешего. Они маленькие, серенькие и похожи на ежей. Листин – предводитель Лесавиков. У этого старого слепого духа есть помощница – баба Листина. Они не страшны человеку, хотя и любят пугать людей. В непроходимой чащобе живет Пущевик, который тушит и останавливает лесные пожары. Полуверицы и Щекотуны охраняют клады в лесу.

Толкование снов

Сон с 27 на 28 марта может сбыться через 7-10 дней. Имеет значение и то, что приснилось:

ангел – проживете долгую жизнь;

качать воду – к богатству;

вывихнуть ногу – к смерти;

вывихнуть руку – к потере супруги или супруга;

видеть, как свинья ест, ‒ к воровству;

замерзнуть – к простуде;

держать вожжи – займете начальственную должность;

кашлять – к здоровью;

решать задачи – к головной боли;

разливать суп по тарелкам – к застолью.

Приметы и поверья

Новолуние до этого дня предвещает раннюю уборку хлеба. Прилет чаек – к весеннему теплу. Чайки в воде купаются – к дождю. Грачи прямо на гнездо летят – к дружной весне. Журавли летят низко, быстро и молча – к непогоде. Если в этот день страшно воют волки, спать не дают, то нужно перевернуть подушку – сразу заснёшь спокойным сном. Если 28 марта вам перейдет дорогу волк или девушка с полными ведрами, то в скором времени получите неплохую прибыль. Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката, будет ненастье. Голова чешется – к мелким неприятностям. Воробьи чирикают – к теплому и солнечному дню. По поверью, в Александров день нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников. Чтобы не сглазили в этот день нужно до заката носить на одежде булавку, спрятанную от посторонних глаз.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24