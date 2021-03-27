Катунь24: Алтайский край вошел в число десяти якорных туристических регионов России

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Алтайский край вошел в число десяти якорных туристических регионов России26 марта 2021, 12:40

25 марта подвели итоги развития туризма в Алтайском крае за 2020 год. По данным отчиталось Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Фото: pixabay.com

Глава ведомства Евгений Дешевых сказал, что пандемия, безусловно, повлияла на развитие туристической индустрии региона в 2020 году. Однако он отметил, что своевременное возобновление работ туробъектов позволило не упустить летний сезон, продуктивно отработать осенний период и при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора не допустить распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией в туристических объектах.

По данным официального сайта Алтайского края, в 2020 году на 13,2 % увеличился поток туристов с июля по апрель по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также практически остался на уровне прошлого года в новогоднее время. При этом общее число туристов и людей, отдыхавших в крае в 2020 году, сократилось более чем на 40 % (по России — 45 %, СФО — 47,8 %). Пропорционально уменьшилась и численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, — на 41,8 % (в СФО — на 47,8 %, в России — на 45 %).

Туристический поток Алтайского края в 2020 году в основном формировали жители соседних регионов: Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Красноярского края. Однако выросла доля приезда москвичей и жителей крупных регионов западной части России, составив около 10 %. На рост числа туристов и центральной части страны повлияли взаимодействие с Ростуризмом, совместная реализация чартерных программ и программы туристического кешбэка, направленные на популяризацию отдыха в России. При этом наш край вошел в число 10 якорных туристических регионов страны.

Общая сумма финансовой поддержки туристической сферы Алтайского края в 2020 году превысила 900 млн рублей, из них более 70 млн – безвозмездные субсидии, около 600 миллионов рублей – кредиты на восстановление деятельности под 2 % годовых, которые при выполнении условий сохранения численности персонала не нужно будет возвращать.

«Считаю, принятые решения по поддержке туротрасли в регионе в комплексе с федеральными мерами господдержки позволили стабилизировать деятельность предприятий туриндустрии края и в определенной мере снизить для них негативные последствия пандемии. По итогам 2020 года темп снижения числа действующих в сфере туризма предприятий не превысил 1,5 % (2019 — 1018, 2020 — 1005), в полном объеме сохранен санаторно-курортный комплекс региона, продолжено развитие крупных инвестиционных проектов», – отметил Евгений Дешевых.

В дальнейшем ведомство займется проблемами, которые предстоит решить в текущем году для повышения конкурентоспособности и качества туристических услуг, и новыми проектами в сфере туризма Алтайского края.

Катунь24