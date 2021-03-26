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Алтайский край

Катунь24: Алтайский футболист Александр Соболев забил гол в матче Россия – Мальта

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

Алтайский футболист Александр Соболев забил гол в матче Россия – Мальта25 марта 2021, 15:25

Об успехе алтайского спортсмена сообщили CX news в своем паблике во «ВКонтакте».

Фото: ФК «Спартак-Москва»

Вчера, 24 марта, на Мальте состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу между сборной России и национальной командой Мальты. Встреча завершилась уверенной победой российской команды со счетом 3:1.

Успешные атаки на ворота соперников провели Артем Дзюба, Марио Фернандес и воспитанник алтайского футбола, нападающий «Спартака» Александр Соболев. Свой гол Александр забил на 90-й минуте матча.

«У Мальты хорошая команда, это была непростая игра. Когда Мальта забила гол, начались небольшие качели. Когда я выходил на замену, Станислав Черчесов просто сказал «Работай. Борись и работай». Важно, что третий гол был забит, и что игра стала нашей», – рассказал Александр Соболев после игры на официальном YouTube-канале сборной России по футболу.

Сейчас российская футбольная команда возвращается в Сочи, чтобы 27 марта сыграть со сборной Словении.

Видео: twitter.com/matchpremier

Катунь24

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