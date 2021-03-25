Катунь24: Алтайские спасатели отработали действия в условиях ЧС во время весеннего паводка

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Алтайские спасатели отработали действия в условиях ЧС во время весеннего паводка24 марта 2021, 19:19

За тренировкой наблюдал губернатор края Виктор Томенко.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайские спасатели отработали действия в условиях ЧС во время весеннего паводка

Погода во время учений выдалась суровой: снег, сильный порывистый ветер. По легенде, автомобиль ушёл под лёд на реке Чумыш вместе с людьми. Водолазы оперативно достали из-под воды пострадавших, а благодаря лебёдке и системе рычагов подняли и машину. Сценарий учений максимально приближен к действиям в реальных условиях. Во время паводка случалось и не такое. Глава региона отметил, что пока серьёзных опасений предстоящее половодье не вызывает, однако готовиться необходимо всегда к худшему сценарию.

Губернатору в ходе учений продемонстрировали и разные виды спецтехники: катера, вездеходы, квадроциклы, водоналивные мобильные дамбы для защиты жилья от подтоплений. На заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций руководители подразделений МЧС и муниципальные власти доложили о плане оперативных действий в период паводка. Оценка готовности городов и районов края — удовлетворительно.

Первая волна половодья может прийти в регион уже в конце марта в связи с активным таянием снега и наполнением рек. Не исключены и ледовые заторы на отдельных участках. В зоне риска подтоплений 83 населённых пункта. Спасатели в полной готовности. У районов есть ещё неделя, чтобы пополнить резервы и встретить стихию во всеоружии. Остальное будет зависть от погоды. А она в Сибири всегда способна преподнести сюрпризы.

Катунь24