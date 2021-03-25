Катунь24: Аварийную школу отремонтируют в Троицком районе

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Аварийную школу отремонтируют в Троицком районе24 марта 2021, 18:22

В образовательном учреждении вчера, 23 марта 2021 года, частично обрушились парапет и конструкции крыши левого крыла здания. Сейчас строители демонтируют оставшуюся часть парапета стены.

Фото: pixabay.com

По информации комитета по образованию Троицкого района, основное здание Беловской школы признано частично пригодным к эксплуатации, а часть здания с 2019 года признана аварийной. Эта часть не используется в образовательном процессе, доступ в нее опечатан и оснащен информационными табличками. Поскольку падение парапета произошло в неэксплуатируемой части здания, это не повлияет на организацию учебного процесса в четвертой четверти. Занятия будут проходить в штатном режиме.

Школа рассчитана на 500 человек, а занимаются в ней 164 ученика.

Отметим, в Троицком районе ведется строительство школы на 140 учащихся по нацпроекту «Образование».

Катунь24