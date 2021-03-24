Катунь24: Алтайский режиссёр Евгений Бедарев снимает новый фильм

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Алтайский режиссёр Евгений Бедарев снимает новый фильм23 марта 2021, 21:32
Бедарев известен по проектам «Тариф Новогодний», «Счастье в конверте», «Пока цветет папоротник», «Домовой» и «В ожидании чуда». Для будущей картины Евгений со своей творческой командой поучаствовал в фестивале скорости «Байкальская миля». После путешествия они приехали на Алтай.
Фото: Катунь 24
Новый фильм Евгения Бедарева будет называться «За мечтой». По сценарию главный герой будущей картины, барнаулец, мечтает попасть на ежегодный фестиваль скорости «Байкальская миля» и установить там новый рекорд. Чтобы почувствовать атмосферу гонок и понять, что будет испытывать герой во время путешествия, Евгений Бедарев с командой сами отправились покорять гранд-тур. Кроме него, Сергей и Никита Берловы, кинопродюсер и кинооператор, Владимир Курилов – автопутешественник и фотограф, талисман и штурман – пес Пайк.
Творческий киноэкипаж проехал около 9 тысяч километров – Кострома, Нижний Тагил, Тюмень, Красноярск, Улан-Удэ и Байкал. Например, они побывали в Новосибирском государственном техническом университете в лаборатории реставрации раритетных самолетов, познакомились с традициями и национальной кухней Бурятии и посетили лосиную ферму в Костромской области. По пути путешественники выполняли задания наравне со всеми участниками «Байкальской мили». Вели путевые дневники, которые мы, кстати, уже показывали в «Новостях» на нашем телеканале и в социальных сетях.
Сейчас они работают над тизером фильма. Саму же киноленту планируют снимать в декабре, после привлечения инвесторов.
Тизер «За мечтой» творческая команда планирует выпустить уже в середине апреля. Сейчас его съемки заканчиваются в Алтайском крае.