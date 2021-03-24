Катунь24: Алтайский режиссёр Евгений Бедарев снимает новый фильм

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Алтайский режиссёр Евгений Бедарев снимает новый фильм23 марта 2021, 21:32

Бедарев известен по проектам «Тариф Новогодний», «Счастье в конверте», «Пока цветет папоротник», «Домовой» и «В ожидании чуда». Для будущей картины Евгений со своей творческой командой поучаствовал в фестивале скорости «Байкальская миля». После путешествия они приехали на Алтай.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайский режиссёр Евгений Бедарев снимает новый фильм

Новый фильм Евгения Бедарева будет называться «За мечтой». По сценарию главный герой будущей картины, барнаулец, мечтает попасть на ежегодный фестиваль скорости «Байкальская миля» и установить там новый рекорд. Чтобы почувствовать атмосферу гонок и понять, что будет испытывать герой во время путешествия, Евгений Бедарев с командой сами отправились покорять гранд-тур. Кроме него, Сергей и Никита Берловы, кинопродюсер и кинооператор, Владимир Курилов – автопутешественник и фотограф, талисман и штурман – пес Пайк.

Творческий киноэкипаж проехал около 9 тысяч километров – Кострома, Нижний Тагил, Тюмень, Красноярск, Улан-Удэ и Байкал. Например, они побывали в Новосибирском государственном техническом университете в лаборатории реставрации раритетных самолетов, познакомились с традициями и национальной кухней Бурятии и посетили лосиную ферму в Костромской области. По пути путешественники выполняли задания наравне со всеми участниками «Байкальской мили». Вели путевые дневники, которые мы, кстати, уже показывали в «Новостях» на нашем телеканале и в социальных сетях.

Сейчас они работают над тизером фильма. Саму же киноленту планируют снимать в декабре, после привлечения инвесторов.

Тизер «За мечтой» творческая команда планирует выпустить уже в середине апреля. Сейчас его съемки заканчиваются в Алтайском крае.

Катунь24