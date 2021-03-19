Катунь24: Алтайский край признали «Партнёром года» на международной туристической выставке MITT-2021

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Алтайский край признали «Партнёром года» на международной туристической выставке MITT-202118 марта 2021, 17:14

Церемония награждения участников выставки прошла в Москве 17 марта. Алтайский край 7 лет подряд выступает регионом-партнером.

Фото: visitaltai.info

В 2021 году Алтайский край на MITT представляют 25 организаций: санаторно-курортные объекты, туроператоры, объекты показа и другие. В рамках выставки региональная делегация также провела ряд переговоров, сообщает официальный туристский портал Алтая. Участники обсудили развитие детского туризма и участие региона в культурно-познавательной программе «Моя Россия» и сотрудничество в сфере туризма с Болгарией. Также с представителями Ассоциации туроператоров был рассмотрен новый туристический маршрут.

«Сейчас у нас есть межрегиональный брендовый маршрут «Здравствуй, Алтай!». В планах разработка нового брендового маршрута – регионального. Совместно с туроператорами Алтайского края будем прорабатывать этот вопрос. По рекомендации коллег из Ассоциации туроператоров будем развивать этно-, эко- и гастронаправления, что, несомненно, является сильными сторонами Алтайского края», – рассказала Наталья Бортникова, заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

В финальный день работы, 18 марта, пройдет встреча представителей краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности и туроператора TUI Россия (ООО «ТТ-Трэвел»).

Катунь24