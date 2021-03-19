Катунь24: Алтайский Минздрав прокомментировал видеоролик о ненадлежащем состоянии больницы Славгорода

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Алтайский Минздрав прокомментировал видеоролик о ненадлежащем состоянии больницы Славгорода18 марта 2021, 16:11

Видео также прокомментировал главный врач ЦРБ. Сообщение было опубликовано на официальном сайте Славгорода.

Фото: КГБУЗ "Славгородская ЦРБ"

Видео о состоянии палаты инфекционного отделения распространилось в социальных сетях вчера, 17 марта. Его сняла молодая мама, попавшая с ребенком в Славгородскую центральную районную больницу.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что ремонт инфекционного отделения данной больницы уже стоит на контроле у ее администрации. А для ремонтных работ в 2020 году было выделено более 500 тысяч рублей. В 2021 году вся необходимая документация проходит заключительную проверку, после чего будет решен вопрос о выделении средств на капитальный ремонт больницы в 2021 году.

«В рамках программы развития межрайонных центров проводится планомерная работа по проведению плановых и текущих ремонтов в структурных отделениях Славгородской ЦРБ. Все имеющиеся дефекты, которые можно устранить в рамках текущего ремонта в отделениях ЦРБ, будут устранены в ближайшее время», – отметил главный врач Славгородской больницы Дмитрий Григорович на официальном сайте администрации города.

В сообщении руководитель добавил, что по поводу санитарного состояния помещений, а также качеству оказания медицинской помощи можно ежедневно обращаться к главному врачу, его заместителям или по телефону 8 (38568) 5-15-03.

Видео: Barnaul22

Катунь24