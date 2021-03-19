Катунь24: Алейск может лишиться статуса моногорода и потерять финансовую поддержку

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Алейск может лишиться статуса моногорода и потерять финансовую поддержку18 марта 2021, 15:57

Под сокращение статуса рискуют попасть 157 российских городов, в которых уровень безработицы ниже среднероссийского.

Фото: aleysk22.ru

Сокращение числа моногородов в России может пройти в рамках новой программы их развития. Так, число таких населенных пунктов планируют сократить вдвое – с 321 до 163, сообщают «Известия». В процессе формирования новых подходов к развитию моногородов Минэкономразвития актуализирует критерии и, соответственно, их перечень, говорится в письме министра экономического развития РФ Максима Решетникова в адрес председателя комитета по экономполитике Сергея Жигарева.

По мнению министерства, критерию многопрофильности из 321 соответствуют только 190 моногородов. В некоторых населенных пунктах произошла адаптация рынка труда и увеличилась безработица, а это требует уточнения мер поддержки.

Уровень безработицы Алейска составляет 0,9 % от числа экономически активного населения города. Лишившись статуса моногорода, Алейск не сможет получать льготные займы для строительства инфраструктур и бизнеса, а также не сможет создавать территории опережающего развития. Потому эксперты полагают, что лишать Алейск этого статуса не стоит, а возможности его положения можно использовать для улучшения жизни населения, сообщает «Амик».

Катунь24