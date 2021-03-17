Катунь24: Алтайские полицейские спасли детей из задымлённой квартиры

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Алтайские полицейские спасли детей из задымлённой квартиры16 марта 2021, 20:39

Происшествие случилось в прошедшие выходные в Горняке.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Одному из полицейских позвонил знакомый, проживающий по соседству с квартирой, где произошло возгорание, и сообщил, что слышит за стеной детский плач и шум льющейся воды. При этом двери в квартиру соседей были заперты на замок. Следом мужчина набрал единый номер экстренных служб.

Предположив, что дети находятся дома одни и им может угрожать опасность, полицейские выехали по указанному адресу. Одновременно сотрудники дежурной части установили номер телефона матери.

Жилище оказалось сильно задымлено внутри. Малышей обнаружили в дальней комнате: они лежали на диване, у них появился кашель. Спешно сняв с себя куртки, старшие сержанты полиции Никита Белаков и Александр Сысоев укутали детей, вынесли на свежий воздух и доставили в медицинское учреждение, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Медики затем рассказали, что промедление могло бы обернуться трагическими последствиями.

В ходе разбирательства было установлено, что мать уложила детей спать и ушла. По предварительным данным, в ее отсутствие в квартире произошло возгорание, из-за чего начал плавиться пластиковый потолок и возникло сильное задымление. Хлынувшая из лопнувшей от высокой температуры трубы вода затушила внезапно возникший огонь, но едкий дым успел распространиться по комнатам.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства случившегося, проводится разбирательство.

В отношении матери несовершеннолетних составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Катунь24