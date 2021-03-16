Катунь24: Алтайская НКО проведет обучение медиаграмотности детей с нарушениями слуха

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Алтайская НКО проведет обучение медиаграмотности детей с нарушениями слуха15 марта 2021, 16:01

Предложение появилось в рамках круглого стола «Лавка добра»: от творчества к медиаграмотности».

Фото: nko22.ru

Уже пять месяцев НКО «Лавка добра» проводит проект «Онлайн-студия «Другие мы». Занятия студии проводятся для глухих и слабослышащих детей каждую неделю в очном и онлайн-формате. Школьники вместе с родителями создают картины и поделки и получают за активное участие творческие наборы, необходимые для работы на следующих мастер-классах, сообщает информационный портал НКО Алтайского края.

Круглый стол в рамках проекта помог организаторам и участникам обсудить проблемы и узнать новые потребности его участников. Так, общение с родителями помогло понять, что детям нужно развивать навыки работы с компьютером, обучиться медиаграмотности и безопасному и этичному поведению в интернете.

Директор АСО НКО «Лавка добра» Инна Алексеева отметила, что интернет и социальные сети выступают отличной средой для самовыражения и дальнейшего профессионального роста детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом в силу особенностей восприятия из-за нарушения слуха онлайн-среда вызывает у них трудности.

«Как показала длительная работа с детьми и их семьями, у детей наблюдается отставание в развитии словесно-логического мышления (т.е. связи между признаками, предметами, действиями и их словесным обозначением). Страдающие глухотой имеют ограниченные возможности получения информации. При отсутствии аудиального канала коммуникации они компенсируют его дактильной азбукой, чтением речи с губ, жестовым языком, которые значительно проигрывают и в скорости восприятия информации, и в ее полноте, в результате – проблемы психологического характера: заниженная самооценка, уровень притязаний, неуверенность в себе», — говорит Инна Алексеева.

Сейчас в рамках работы онлайн-студии «Другие мы» проведён опрос среди 135 родителей учащихся трех специализированных школ Алтайского края, позволяющий детально подойти к проведению занятий. Проект «Другие мы» поддержан грантом губернатора Алтайского края в сфере деятельности СО НКО.

Катунь24