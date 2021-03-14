Катунь24: Алтай вошел в число регионов с наибольшим ростом преступности

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Алтай вошел в число регионов с наибольшим ростом преступности13 марта 2021, 19:39

Данные об увеличении числа преступлений за 2020 год опубликовал портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Фото: pixabay.com

Рейтинг возглавил Севастополь, где на 10 000 человек по сравнению с 2019 годов количество зафиксированных преступлений увеличилось на 44%. Далее в тройку попали Санкт-Петербург (рост на 26,1%) и Ленинградская область (12,8%).

Четвертой в списке стала Республика Алтай – здесь в 2020 году было зафиксировано на 11,6% больше преступлений по сравнению с 2019 годом. Алтайский край занял 16 место с увеличение преступлений на 5,3% за 2020 год.

В 35 регионах России криминогенная обстановка улучшилась. Лидерами по этому показателю, как сообщает РБК, стали Чечня (минус 16,9%), Северная Осетия – Алания (минус 15%) и Адыгея (минус 12,4%).

Всего за 2020 год в России было зарегистрировано на 1% больше преступлений, чем в 2019 году. Выросла и доля тяжких преступлений – с 24,4% до 27,6%.

Катунь24