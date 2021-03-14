Катунь24: Алтайский край стал одним из самых бессонных регионов Сибири

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Алтайский край стал одним из самых бессонных регионов Сибири13 марта 2021, 10:00

На сон у местных жителей уходит 8 часов 27 минут в сутки.

Фото: pixabay.com

Примерно столько же времени в постели проводят и жители Хакасии — 8 часов 22 минуты.

Самым «спящим» регионом в СФО стала Тува, там женщины тратят на сон 9 часов 10 минут, мужчины — на 9 минут меньше. Жители Иркутской области спят 8 часов 41 минуту.

Такие данные представил Иркутскстат, который посчитал продолжительность сна в регионах, использовав данные 2019 года.

13 марта — Всемирный день сна. Треть своей жизни человек проводит в этом состоянии, поскольку это одна из важнейших потребностей организма.

Хроническое недосыпание нередко может становиться причиной слабости и невнимательности и даже вызывать серьезные недомогания.

Катунь24