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Катунь24: Администрация показала макеты баннеров барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Администрация показала макеты баннеров барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ12 марта 2021, 17:00

В преддверии соревнований, которые пройдут с 20 по 23 мая 2021 года на гребном канале, электронные экраны и фасады зданий города украсят плакатами, флажками и другими элементами.

Фото: Администрация Барнаула

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, плакаты содержат символику этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, фотографии выдающихся спортсменов прошлого и действующих гребцов разных стран мира. Кроме этого на макетах будут снимки воспитанников барнаульской Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

Плакаты и баннеры разместят на въездах в город, на фасадах культурных учреждений, промышленных и спортивных объектах, торговых предприятиях и других зданиях, а также в гостиницах, принимающих участников и гостей этапа Кубка мира.

Всего планируется задействовать не менее 100 рекламных поверхностей разных форматов, а также электронные экраны, фасады зданий.

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